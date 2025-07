1 Die Polizei ermittelt (Symbolbild). Foto: Jens Büttner/dpa/Jens Büttner

Zwei Männer brechen in der Nacht in eine Wohnung in Leimen ein. Den Bewohner bedrohen sie mit einer Waffe.











Zwei Männer haben einen 73-jährigen Mann in seiner Wohnung bedroht und ausgeraubt. Die beiden sollen in der Nacht zu Freitag über ein offenes Fenster in die Erdgeschosswohnung in Leimen (Rhein-Neckar-Kreis) gelangt sein, wie die Polizei mitteilte. Einer der Männer bedrohte demnach den Mann mit einer Waffe, der andere suchte derweil nach Wertgegenständen.