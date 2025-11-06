Leihspieler des VfB Stuttgart: Jovan Milosevic meldet sich zurück

1 Nach seiner Zwangspause direkt wieder in Topform: Jovan Milosevic Foto: IMAGO/Starsport

Nach seiner Verletzung schießt der Stürmer Partizan Belgrad zum Sieg und an die Tabellenspitze – mit einem sehenswerten Treffer der Marke Tor des Monats.











Zuletzt hatte Jovan Milosevic wegen einer Oberschenkelverletzung zwei Spiele aussetzen müssen – jetzt hat sich der Leihspieler des VfB Stuttgart in Diensten von Partizan Belgrad eindrucksvoll zurückgemeldet. Beim 3:2-Auswärtssieg gegen FK Javor-Matis Ivanjica am Mittwochabend erzielte der 20-Jährige zwei Tore und hatte damit maßgeblichen Anteil am Sieg beim Tabellenachten.