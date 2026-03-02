Dieser Sieg ist in seiner Bedeutung kaum zu überschätzen: Durch das 2:0 gegen den 1. FC Heidenheim im Kellerduell der Bundesliga springt Werder Bremen auf Relegationsrang 16 – und das auch dank Jovan Milosevic. Der Leihspieler des VfB Stuttgart brachte sein Team mit dem Führungstreffer per Kopf auf die Siegerstraße (57.), ehe ein Eigentor von Hennes Behrens in der Nachspielzeit den Endstand besiegelte.

Riesiger Jubel: Jovan Miloseivc trifft zum 1:0 – sein drittes Saisontor Foto: IMAGO/Nordphoto Zuvor aber drohte Milosevic zum tragischen Helden zu werden: In der 36. Minute vergab er eine hundertprozentige Chance, als er den Ball aus kürzester Distanz freistehend am leeren Tor vorbei bugsierte. „Ich habe gespürt, dass ich den Ball nicht richtig getroffen habe“, so der Stürmer im Anschluss. Er habe gebetet, dass der Ball reingehe – vergebens. „Das war ganz schön hart, aber es ist passiert, für mich zum ersten Mal in meinem ganzen Leben.“ In der Halbzeit sprachen ihm dann die Teamkollegen Mut zu, wenig später versetzte das Kopfballtor des 20-Jährigen in die kurze Ecke das Weserstadion in Ekstase.

Durch den Heimsieg feierte Bremen das lange ersehnte Erfolgserlebnis nach zuvor 13 Partien ohne Sieg. Dass die Negativserie zuvor auch die Stimmung gedrückt hatte, berichtete Milosevic im Nachhinein offen: „Es waren wirklich harte Wochen. Jetzt kann ich es ja verraten: Wir haben auch viel in der Mannschaft gestritten. Seitdem ich im Winter gekommen bin, wurde bei Werder kaum einmal gelacht. Deshalb ist der Sieg eine große Befreiung.“

Milosevic muss ausgewechselt werden – gibt aber Entwarnung

Am kommenden Sonntag (17.30 Uhr) ist Werder bei Union Berlin gefordert. Mit Milosevic? Gut möglich. Der Serbe musste zwar mit Rückenbeschwerden ausgewechselt werden, gab im Anschluss aber leichte Entwarnung: „Ich glaube nicht, dass es etwas Ernstes ist. Ich kann stehen und gehen. Es ist zwar schmerzhaft, aber es wird bald wieder okay sein.“