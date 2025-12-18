Leihspieler des VfB: Kommt er oder bleibt er – die Zukunft des Jovan Milosevic

Die Zukunft von Leihspieler Jovan Milosevic bleibt offen. Der Stürmer glänzt bei Partizan Belgrad, doch die Ablöseforderungen könnten zum Problem werden. Was plant der VfB?
Dieser Leihspieler des VfB macht weiter von sich reden: Beim 3:2 von Partizan Belgrad gegen Napredak Krusevac in der ersten serbischen Liga war Jovan Milosevic am Wochenende Mann des Spiels. Eine Vorlage zum 1:0, dann das 2:0 per Strafstoß selbst erzielt – der Mittelstürmer schraubte damit sein Torekonto beim Tabellenführer Partizan, der vier Punkte vor Lokalrivale Roter Stern liegt, auf zwölf Treffer.