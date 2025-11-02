Leichtathlet Richard Ringer: Seine Tochter kam tot zur Welt

Marathon-Europameister Richard Ringer und seine Ehefrau Nada Ina Pauer haben ihr Baby verloren. Wie sie gemeinsam bekannt gaben, wurde ihre Tochter im Oktober still geboren. Die Nabelschnur hatte sich um ein Bein gewickelt, sodass eine ausreichende Versorgung nicht mehr möglich war.
