Leichtathlet Richard Ringer: Seine Tochter kam tot zur Welt

Marathon-Europameister Richard Ringer und seine Ehefrau Nada Ina Pauer haben ihr Baby verloren. Wie sie gemeinsam bekannt gaben, wurde ihre Tochter im Oktober still geboren. Die Nabelschnur hatte sich um ein Bein gewickelt, sodass eine ausreichende Versorgung nicht mehr möglich war.

Das Langstreckenläufer-Paar Richard Ringer (36) und Nada Ina Pauer (38) hat am Wochenende einen tragischen Verlust bekannt gegeben. Auf ihren Instagram-Accounts teilten sie mit, das ihre kleine Tochter April Lucia Vivienne tot zur Welt gekommen ist.

Nabelschnur war mehrmals um ein Bein gewickelt Die stille Geburt ereignete sich demnach am 24. Oktober um 01:53 Uhr in der LMU-Klinik München. "Über Tage hinweg hatte sich - medizinisch unerkannt - die Nabelschnur mehrfach um ihr kleines Beinchen gewickelt, sodass eine ausreichende Versorgung nicht mehr möglich war." Daraufhin seien in der 35. Schwangerschaftswoche künstliche Wehen eingeleitet worden, "und unsere kleine April wurde auf natürlichem Wege geboren".

Sie müssen sich "mit gebrochenem Herzen" von ihrer "innig geliebten Tochter April Lucia Vivienne verabschieden". Weiter heißt es in dem emotionalen Statement: "Wir haben keine Worte für die schwerste Zeit unseres Lebens - eine Zeit, die uns als Paar in tiefer Liebe und Verbundenheit trägt. Im Moment steht alles andere still. Wir müssen erst die Splitter unseres Lebens neu zusammensetzen."

Prominente Kollegen bekunden ihr Beileid

Der Schicksalsschlag löste eine Welle des Mitgefühls aus. Viele Sportkollegen drückten bereits ihr Beileid aus. Langstreckenläuferin Sabrina Mockenhaupt-Gregor (44) schrieb etwa: "Ich glaube, man kann den Schmerz, den ihr gerade fühlt, nur annähernd nachempfinden. Nehmt Euch die Zeit die ihr braucht und gebt für April nicht auf, vor allem nicht Euch!" Mittelstreckenläufer Frederik Ruppert (28) hinterließ die Worte: "Richard, das tut mir so unfassbar leid für euch. Keine Worte können den Schmerz lindern, den ihr jetzt durchmacht. Alles Gute und ganz viel Kraft." Auch Moderator Kai Pflaume (58) reagierte auf die traurige Nachricht: "Mein tiefes Mitgefühl in dieser wahrscheinlich schwersten Zeit eures Lebens. Ich wünsche euch alle Kraft und Liebe, die ihr jetzt braucht."

Richard Ringer und Nada Ina Pauer heirateten im September 2022 im engsten Familienkreis in Meersburg am Bodensee. "Vor acht Jahren habe ich diese wundervolle Frau getroffen und jetzt darf ich sie meine Frau nennen", verkündete er damals via Instagram.