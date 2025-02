Am 11. Februar startete eine neue Staffel der beliebten Show "LEGO Masters" – allerdings mit einer Änderung: Statt wie bisher auf RTL läuft die Sendung nun auf VOX, immer dienstags um 20.15 Uhr. Die Moderation übernimmt erneut Daniel Hartwich. In der Jury sitzen LEGO-Design-Direktorin Klassik und Creator Elisabeth "Lizzy" Kahl-Backes sowie der "Brickmaster" René Hoffmeister.

Acht Zweierteams treten an, um den Titel "LEGO Master" zu gewinnen. Neben Ruhm und Ehre winkt ein Preisgeld von 25.000 Euro und ein goldener LEGO-Pokal.

LEGO Masters 2025: Wer ist raus nach Folge 1?

Nach der ersten Sendung war für Sören und Sven bereits Schluss. Das Brüder-Duo aus Blieschow auf Rügen und Halle an der Saale baut bereits seit Kindertagen gemeinsam mit LEGO und wollte es bis ins Finale schaffen. Besonders Sören, der neben LEGO auch mittelalterlichen Schaukampf und Breakdance als Hobbys pflegt, brachte viel Energie mit. Doch in der Hauptrunde reichte es nicht, um sich gegen die Konkurrenz durchzusetzen.

So war die erste Sendung

Die Auftaktfolge begann mit einer Vorrunde, in der die Kandidaten einen Freund für den "Stargast" Pinguin Chester bauen mussten. Hier setzten sich Tommy und Uwe mit 8 Punkten durch, während Lea und Feli mit 5 Punkten das Schlusslicht bildeten.

In der anschließenden Hauptrunde stand das Thema "Schiffbruch" im Mittelpunkt. Jedes Team erhielt eine vorbereitete Insel, die sie nach eigenen Vorstellungen gestalten sollten. Die Vorgaben:

Ein stimmungsvolles Gesamtbild mit einem klaren Highlight,

viele liebevolle Details,

mindestens eine funktionale Baumechanik.

Für diese Herausforderung hatten die Teams 10 Stunden Zeit. Am Ende konnten Eric & Michel mit 8,5 Punkten die Jury am meisten überzeugen. Sören und Sven erhielten hingegen nur 5 Punkte – und mussten die Show verlassen.

Für Sören (l.) und Sven war nach Folge 1 leider Schluss bei "LEGO Masters". Bild: RTL / Frank Dicks

Die neue Staffel von "LEGO Masters"

