Legendärer Flitzer von Isdera: Dieses Auto steht in Stuttgart für 1,6 Millionen Euro zum Verkauf

Der Isdera Erator GTE ist ein Unikat. Jetzt steht der Sportwagen in Stuttgart erstmals zum Verkauf und erinnert an die Geschichte des legendären Automobilherstellers aus Leonberg.
Vermutlich hatten die Herren vom TÜV, die den quietschgelben Flitzer im September 1970 auf Herz und Nieren prüfen mussten, nicht allzu oft eine Abnahme wie diese. Was sollte man auch davon halten, wenn sich ein gerade mal 30-Jähriger einen Sportwagen selbst zusammenzimmert? Nach einer schnellen Runde über die Autobahn und einiger tiefergelegter Fragen waren bei den beiden Prüfern indes wohl alle Bedenken verflogen.