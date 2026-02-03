Elizabeth Taylor besaß eine der wertvollsten Schmucksammlungen Hollywoods. Nach ihrem Tod wurde sie für 137 Millionen Dollar versteigert. Doch wo sind die legendären Stücke der Diva heute? Eines tauchte jetzt wieder auf - am Hals von Margot Robbie.
Elizabeth Taylor (1932-2011) liebte ihre Juwelen so sehr, dass sie nachts aufstand, um sie zu betrachten. "Ihr Schmuck war nicht weggesperrt", verriet Fotografin Catherine Opie dem Magazin "People". Wenn die Diva unter Schlaflosigkeit litt, ging sie in ihr Schmuckzimmer und arrangierte ihre Edelsteine neu - einfach nur, um sie anzuschauen.