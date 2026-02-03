Elizabeth Taylor besaß eine der wertvollsten Schmucksammlungen Hollywoods. Nach ihrem Tod wurde sie für 137 Millionen Dollar versteigert. Doch wo sind die legendären Stücke der Diva heute? Eines tauchte jetzt wieder auf - am Hals von Margot Robbie.

Elizabeth Taylor (1932-2011) liebte ihre Juwelen so sehr, dass sie nachts aufstand, um sie zu betrachten. "Ihr Schmuck war nicht weggesperrt", verriet Fotografin Catherine Opie dem Magazin "People". Wenn die Diva unter Schlaflosigkeit litt, ging sie in ihr Schmuckzimmer und arrangierte ihre Edelsteine neu - einfach nur, um sie anzuschauen.

Als Taylor 2011 im Alter von 79 Jahren starb, hinterließ sie eine der spektakulärsten Schmucksammlungen, die Hollywood je gesehen hatte. Bei Christie's in New York wurden ihre Juwelen für unglaubliche 137 Millionen Dollar versteigert, wie unter anderem "Rapaport" berichtete. Doch wo landeten die funkelnden Schätze der Leinwandlegende? Die Antwort führt von Auktionshäusern über Privatsammler bis auf die roten Teppiche von heute.

Margot Robbie trägt Taylors Taj Mahal Collier

Eines der berühmtesten Stücke tauchte diese Woche wieder auf: Bei der Premiere von "Wuthering Heights" trug Margot Robbie (35) das legendäre Taj Mahal Diamant-Collier um den Hals. Das Schmuckstück im Wert von acht Millionen Dollar war ein Geschenk von Ehemann Richard Burton (1925-1984) zu Taylors 40. Geburtstag 1972. Der Diamant soll einst Shah Jahan (1592-1666) gehört haben - jenem Herrscher, der das Mausoleum Taj Mahal für seine 1631 verstorbene Frau Mumtaz Mahal (1593-1631) am Stadtrand von Agra im indischen Bundesstaat Uttar Pradesh errichten ließ.

Burton kommentierte sein Geschenk damals mit typischem Humor: Er hätte Taylor gerne das echte Taj Mahal gekauft, aber der Transport wäre zu teuer gewesen. Bei der Auktion 2011 erzielte das Collier 8,8 Millionen Dollar - doch der Käufer verlangte später eine Rückerstattung, weil Zweifel an der Herkunft aufkamen. Laut Gerichtsdokumenten einigten sich die Parteien schließlich, das Stück erneut zu versteigern.

Der verschollene Taylor-Burton-Diamant

Nicht alle Juwelen sind heute noch zu sehen. Der gewaltige Taylor-Burton-Diamant mit seinen 69,4 Karat, den Burton 1969 erwarb, gehört mittlerweile Robert Mouawad. Seit 1979 wurde er nicht mehr öffentlich gezeigt - ein Phantom unter den berühmtesten Diamanten der Welt, wie "Mail Online" berichtet.

Anders verhält es sich mit Stücken, die große Schmuckhäuser zurückkauften. Bulgari sicherte sich bei der Auktion eine Smaragd-Halskette, die Burton seiner Frau einst geschenkt hatte. Das Haus verleiht sie seither an Prominente - Julianne Moore (65) trug sie 2013. Auch Cartier griff zu und erwarb für 3,8 Millionen Dollar eine Rubin-Diamant-Kette zurück, die Taylors dritter Ehemann Mike Todd (1909-1958) ihr einst schenkte. Taylor hatte das Stück als "wie die Sonne, erleuchtet und aus rotem Feuer gemacht" beschrieben.

Von spanischen Königen zu Privatsammlern

Besonders geschichtsträchtig ist die La Peregrina Perle: 1516 entdeckt, gehörte das 56-Karat-Juwel einst zu den spanischen Kronjuwelen und schmückte Königinnen wie Maria I. von England (1516-1558). Burton ersteigerte sie für Taylor, 2011 wechselte sie für 11,8 Millionen Dollar erneut den Besitzer. Heute ruht sie in einer privaten Sammlung - verborgen vor der Öffentlichkeit.

Der Krupp-Diamant, später in Elizabeth-Taylor-Diamant umbenannt, ging an die koreanische E-Land Group. Mit 8,8 Millionen Dollar stellte er einen Rekordpreis pro Karat für einen farblosen Diamanten auf.

Kim Kardashian mit Taylors Ohrringen

Dass die Juwelen der Diva weiterhin auf roten Teppichen funkeln, hätte Taylor sicher gefallen. Im vergangenen Jahr erschien Kim Kardashian (45) bei Balenciagas Paris Fashion Week Show mit Taylors imposanten Kronleuchter-Ohrringen. Die Diamanten, ein Geschenk von Mike Todd aus dem Jahr 1957, sind auf 400.000 Dollar geschätzt. Schmuckdesignerin Lorraine Schwartz hatte sie der Reality-Queen geliehen.

Elizabeth Taylor, vom American Film Institute zur siebtgrößten weiblichen Leinwandlegende gekürt, hinterließ mehr als unvergessliche Rollen in "Giganten" (1956), "Die Katze auf dem heißen Blechdach" (1958) oder "Cleopatra" (1963).