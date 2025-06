Leerstand beendet: tobi’s startet im Gastrohäuschen beim Stuttgarter Fernsehturm

Der Musiker Waldo Weathers, der bis Ende 2023 aus dem kioskähnlichen Häuschen beim Fernsehturm heraus Soul Snacks und Fassbier verkauft hat, ließ niemanden zu sich hinein, was auch an den Folgen der Pandemie lag. Nach dem aufwendigen Umbau ist die Location mit dem Namen Tobi’s im neuen, freundlichen Ambiente geöffnet für die Gäste, die drinnen bestellen und dann, sobald der Pager rüttelt, drinnen oder draußen essen auf neuem Mobiliar.

Viele Gastronomen hatten sich bei den Kickers beworben

Die Stuttgarter Kickers als Pächter der stadteigenen Immobilie haben sich aus einer Vielzahl an Bewerbungen für Julia und Tobias Meyer als Unterpächter entschieden. Die beiden sind in Degerloch keine Unbekannten. Unweit des Fernsehturms betreiben sie bereits das Waldauerle und die Waldauerin. Ihr drittes Standbein hat keinen Namen mehr mit Waldau. Jetzt hat das Selbstbedienungsrestaurant tobi’s heimlich, still und leise den Gastrobetrieb gestartet.

Lesen Sie auch

Es ist sehr schön geworden, wovon sich die ersten Gäste überzeugen können. Die Auswahl an „schwäbischen und deutschen Lieblingsgerichten“ (so der Slogan) ist nicht so groß wie am Stammsitz in der Stuttgarter City. „Wir haben auch nicht so viel Platz wie an der Theodor-Heuss-Straße“, erfährt der Besucher. Das Angebot entspräche den tobi’s-Imbissstationen, die es unter anderem im Königsbau gegeben hat.

Auch die Sonnenschirme sind neu. Foto: ubo

Kölsch aus dem Fass, ein Renner bei tobi’s im Kessel, gibt es oben auf der Waldau nicht. Dies liege auch daran, dass ein Sponsor der Kickers eine regionale Brauerei sei. Bisher gibt es noch gar kein Fassbier. Für die Currywurst ist „eine neue und scharfe Soße entwickelt worden“, wird den ersten Kunden erklärt. Auf der Karte steht unter anderem das „Schwabenglück“ für 12,90 Euro, das für ausländische Gäste – unweit des Fernsehturm sind häufig Touristen anzutreffen – so übersetzt wird: „Mixed Swabian Plate – Swabian Ravioli (Maultasche), onion gravy, meat loaf and potatoe salad“.

Bargeld wird nicht mehr akzeptiert

Bezahlt wird hier nur noch mit Kreditkarte – Bargeld wird nicht akzeptiert. Geöffnet ist das tobi’s täglich außer samstags mit deutlichen längeren Abendzeiten: montags, mittwochs, donnerstags und sonntag bis 22 Uhr, freitags und samstags bis 23 Uhr.