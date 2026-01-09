Leere Kassen in Stuttgart: Sparhaushalt beschlossen – Was kommt jetzt auf Familien zu?

Höhere Kita-Gebühren, kaum Schulsanierungen und weniger Angebote: Ein Überblick über die wichtigsten Haushaltsbeschlüsse, die Kinder, Jugendliche und Familien betreffen.
Es ist ein Kraftakt gewesen: Der Gemeinderat und die Verwaltungsspitze haben gemeinsam kurz vor Weihnachten den Doppelhaushalt 2026/2027 auf den Weg gebracht. Lange und hart war im Vorfeld darum gerungen worden, was die Stadt in Zeiten knapper Kassen noch finanzieren kann und wo Gebühren erhöht werden müssen. Schnell war klar, dass auch Familien nicht ungeschoren davon kommen würden.