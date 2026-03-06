Lebensmittelretter Supp_optimal: Das Küchen-Hopping ist jetzt vorbei

Supp_optimal hat in Degerloch endlich eine feste Küche gefunden. Was das für die Lebensmittelrettung und die Zukunftspläne des Projekts der Stuttgarter Bürgerstiftung bedeutet.
„Ich habe noch nie mit Ausblick gekocht.“ Bisher stand Julian Schaber immer in Küchen im Erdgeschoss oder Souterrain, jetzt schaut der 35-Jährige von seinem Platz am Herd über die Dächer von Degerloch. Nach mehr als zwei Jahren haben die Lebensmittelretter von Supp_optimal jetzt eine eigene Küche. Damit hat das Küchen-Hopping endlich ein Ende.