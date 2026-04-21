Lebenslauf in Ditzingen: Mukoviszidose prägt das Leben – „Das alles war für mich als Kind normal“

Silja Kunkel wuchs mit ihrem an Mukoviszidose erkrankten Bruder Luiz auf. Der Alltag war geprägt von Klinikbesuchen und strengen Regeln. Sie erzählt von ihrer Kindheit.
Silja Kunkel ist die älteste von drei Kindern der Familie Henseling. Die 30-Jährige hat noch eine fünf Jahre jüngere Schwester und einen knapp zwei Jahre jüngeren Bruder. Er, Luiz Henseling, hat an Mukoviszidose. Die Erbkrankheit, auch Zystische Fibrose (CF) genannt und durch einen Gendefekt verursacht, führt dazu, dass die inneren Organe, besonders die Lunge, von zähflüssigem Schleim geradezu verstopft werden.