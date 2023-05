Lebenslange Haft für Mord in Asperg

10 Naim A. saß seit dem vergangenen Sommer in Untersuchungshaft. Zu den Mordvorwürfen hat er sich nie geäußert. Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Das Urteil im Mordfall Tabitha E. ist gesprochen. Der 36-jährige Angeklagte aus Syrien muss lebenslang hinter Gitter. Er schwieg bis zuletzt. Der Vorsitzende Richter ließ keinen Zweifel daran, dass er ihn für schuldig hält.









Wie Tabitha E. letztlich ums Leben gekommen ist, das blieb bis zum Ende des Prozesses unklar. „Den engeren Tatablauf kennen wir im Grunde nicht“, sagte der Richter Joachim Holzhausen am Mittwoch bei der Urteilsverkündung am Landgericht Stuttgart. Völlig klar ist aus Sicht der Kammer hingegen, dass Naim A. die 17-Jährige im vergangenen Juli in Ludwigsburg erwürgt hat. „Ohne jeden Zweifel“, sagte Holzhausen. Die 1. Große Strafkammer verurteilte ihn deshalb wegen Mordes zu lebenslanger Haft. Die Erleichterung im Gerichtssaal 6, der fast komplett gefüllt war, war spürbar. Während der Urteilsbegründung flossen aber auch Tränen.