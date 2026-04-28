Lebenslange Freundin: Antonio Banderas teilt Familienfoto mit Ex-Frau Melanie Griffith

Mehr als zehn Jahre nach ihrer Scheidung haben sich Antonio Banderas und Melanie Griffith für ein Familienfoto zusammengefunden. Auf Instagram zeigt der Schauspieler sich strahlend mit seiner Ex-Frau, der gemeinsamen Tochter und Schwiegersohn.
Antonio Banderas (65) gewährt Einblicke in sein Familienleben: Auf Instagram postete der Schauspieler ein gemeinsames Foto mit seiner Ex-Frau Melanie Griffith (68), der gemeinsamen Tochter Stella Banderas (29) und deren Ehemann Alex Gruszynski. Die Aufnahme zeigt die vier Arm in Arm eng aneinander gekuschelt in Freizeitkleidung auf einem Sofa, während sie über das ganze Gesicht lachen.