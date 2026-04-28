Lebenslange Freundin: Antonio Banderas teilt Familienfoto mit Ex-Frau Melanie Griffith

Mehr als zehn Jahre nach ihrer Scheidung haben sich Antonio Banderas und Melanie Griffith für ein Familienfoto zusammengefunden. Auf Instagram zeigt der Schauspieler sich strahlend mit seiner Ex-Frau, der gemeinsamen Tochter und Schwiegersohn.

Antonio Banderas (65) gewährt Einblicke in sein Familienleben: Auf Instagram postete der Schauspieler ein gemeinsames Foto mit seiner Ex-Frau Melanie Griffith (68), der gemeinsamen Tochter Stella Banderas (29) und deren Ehemann Alex Gruszynski. Die Aufnahme zeigt die vier Arm in Arm eng aneinander gekuschelt in Freizeitkleidung auf einem Sofa, während sie über das ganze Gesicht lachen.

"Ein schöner und lustiger Moment gestern in Los Angeles mit meinem Schwiegersohn Alex, meiner Tochter Stella sowie meiner Ex-Frau und lebenslangen Freundin Melanie", schrieb Banderas in der Bildunterschrift auf Spanisch und Englisch.

Verheiratet von 1996 bis 2015

Antonio Banderas und Melanie Griffith waren von 1996 bis 2015 verheiratet, kennengelernt hatten sie sich sieben Jahre zuvor bei der Oscar-Verleihung. Aus der Ehe stammt Tochter Stella, zudem war der Hollywoodstar Stiefvater von Griffiths Kindern aus früheren Beziehungen, Alexander Bauer und Schauspielerin Dakota Johnson (36), zu denen er bis heute engen Kontakt halten soll.

Banderas und Griffith erklärten bereits in mehreren Interviews, dass sie sich auch nach ihrer Trennung noch eng miteinander verbunden fühlen. "Ich bin nicht mehr mit Melanie verheiratet, aber sie ist meine Familie", betonte Banderas etwa 2019 in einem Gespräch "mit dem Magazin "Vulture". "Sie ist wahrscheinlich einer meiner besten Freunde, wenn nicht sogar die beste Freundin, die ich habe." Griffith ihrerseits sagte dem "People"-Magazin 2020, sie betrachte alle drei Ex-Ehemänner - neben Banderas auch Don Johnson und Steven Bauer - als Freunde: "Ich liebe sie von ganzem Herzen."

Banderas war zuletzt in den Kinofilmen "Babygirl" und "Paddington in Peru" (beide 2024) zu sehen. Er lebt überwiegend in seiner Geburtsstadt Málaga, wo er ein eigenes Theater betreibt. Griffith stand 2020 für einen Cameo-Auftritt in "The High Note" mit Tochter Dakota Johnson vor der Kamera, 2025 übernahm sie eine Erzählerrolle in dem Film "By Design".