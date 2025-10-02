"The Smashing Machine" sorgt im Kino für Aufsehen. Es geht um die Lebensgeschichte von Mark Kerr, einer der besten MMA-Kämpfer seiner Zeit. Bis ihm seine Schmerzmittelsucht beinahe das Leben kostete.
Der neue Film von Dwayne Johnson (53), "The Smashing Machine", kommt am 2. Oktober in die Kinos. Er erzählt die Lebensgeschichte des ehemaligen UFC-Champions Mark Kerr (56). Auf dem diesjährigen Filmfestival von Venedig feierte er seine Weltpremiere und einen ersten großen Erfolg: Benny Safdie (39) gewann den Silbernen Löwen für die beste Regie.