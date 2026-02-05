Lawinenunglück in Südtirol: Mehrere Menschen in Skigebiet von Lawine erfasst – zwei Tote

Profitänzerin hat ihr Glück gefunden Ekaterina Leonova: "Ich habe immer an die große Liebe geglaubt"

Mit Ilya Viarmenich scheint Ekaterina Leonova ihren Mr. Right gefunden zu haben. Gemeinsam renovieren sie gerade ihr Traumhaus. Mit einer Hochzeit lässt sich das Paar noch Zeit. Der Antrag müsse ohnehin von ihm kommen, betont die "Let's Dance"-Profitänzerin bei einem Event in Hamburg.