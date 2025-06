Ein 27-Jähriger, der seine Partnerin aus etwa zehn Metern Höhe von einem Balkon gestoßen haben soll, hat eine strafrechtliche Verantwortung zurückgewiesen. Wie die Staatsanwaltschaft Offenburg auf Anfrage mitteilte, bleiben die Ermittler aber bei ihrem Vorwurf, dass der Mann die Frau vorsätzlich getötet haben soll.

Die 45-Jährige war am vergangenen Donnerstag im Schwarzwaldort Lautenbach (Ortenaukreis) von dem Balkon im dritten Stock eines Hauses gestürzt. Sie starb danach an ihren Verletzungen, wie die Polizei berichtet hatte. Eine Obduktion ergab, dass sie schwere Sturzverletzungen an mehreren Körperstellen und am Kopf erlitt, wie Polizei und Staatsanwaltschaft nun gemeinsam berichteten.

Lesen Sie auch

Der 27-jährige Bulgare war nach der Tat festgenommen worden und in Untersuchungshaft gekommen. Der Vorwurf lautet, er habe die Partnerin bei einem körperlichen Streit „mit Tötungsvorsatz“ vom Balkon gestoßen. Wie sich die mutmaßliche Tat im Detail abspielte, ist bisher nicht deutlich geworden. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen, die Angaben zu dem Streit machen können.