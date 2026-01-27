Laut Henley Passport Index: Wie schneidet Deutschland ab? Das sind die mächtigsten Reisepässe

Nahezu uneingeschränkt steht Menschen mit einem entsprechenden Reisepass die Welt offen. Viele Länder lassen sich ohne große Hürden wie langfristige Visa-Verfahren besuchen. Wie schneidet Deutschland mit seinem Reisepass im Vergleich mit anderen Ländern ab?
Wie auch in den vergangenen Jahren gehört der deutsche Reisepass laut des bekannten Henley Passport Index zu den mächtigsten der Welt. Aber wie viele Gebiete und Länder lassen sich von deutschen Bürgerinnen und Bürgern ohne Visum besuchen? Und wie schneidet der Reisepass im Vergleich mit anderen Ländern ab?