Laut Henley Passport Index: Wie schneidet Deutschland ab? Das sind die mächtigsten Reisepässe

Nahezu uneingeschränkt steht Menschen mit einem entsprechenden Reisepass die Welt offen. Viele Länder lassen sich ohne große Hürden wie langfristige Visa-Verfahren besuchen. Wie schneidet Deutschland mit seinem Reisepass im Vergleich mit anderen Ländern ab?

Wie auch in den vergangenen Jahren gehört der deutsche Reisepass laut des bekannten Henley Passport Index zu den mächtigsten der Welt. Aber wie viele Gebiete und Länder lassen sich von deutschen Bürgerinnen und Bürgern ohne Visum besuchen? Und wie schneidet der Reisepass im Vergleich mit anderen Ländern ab?

Der Henley Passport Index ist eine Erhebung basierend auf Daten des Fluggesellschaften-Dachverbands International Air Transport Association (IATA). Er beinhaltet 199 Pässe aus unterschiedlichen Ländern und 227 mögliche Reiseziele. Einberechnet bei jedem Reisepass werden für den Vergleich jeweils Länder oder Gebiete, für die vor der Einreise kein Visum beantragt werden muss. Ebenfalls hinzugezählt werden Destinationen, für deren Besuch etwa eine elektronische Reisegenehmigung (ETA) oder ein Visum bei der Einreise beantragt werden kann, ohne dass eine behördliche Genehmigung vor dem Abflug erfolgen muss. Einbezogen werden nur herkömmliche Reisepässe und keine Sonderfälle wie etwa Diplomatenpässe.

Mehr als 30 Länder unter der Top Ten

Auf Rang zehn im Index landen die USA. US-Bürgerinnen und -Bürger können demzufolge visumfrei in 179 Gebiete reisen. Der neunte Platz geht unterdessen an Malaysia. Der Pass des Landes ermöglicht die Einreise in 180 Regionen. Die Reisepässe aus drei weiteren Ländern teilen sich den achten Rang. 181 Länder können Menschen mit kanadischem, isländischem oder litauischem Pass ohne Visum besuchen.

Für Bürgerinnen und Bürger aus dem Vereinigten Königreich, aus Liechtenstein, Australien und Lettland geht es auf der Sieben in 182 Gebiete. In 183 Länder - und damit auf Platz sechs - reisen Menschen mit entsprechendem Pass aus Malta, Neuseeland, Polen, Estland, Kroatien und Tschechien visumfrei. Auf der Fünf im Index rangieren aktuell Ungarn, Portugal, die Slowakei, Slowenien und die Vereinigten Arabischen Emirate. 184 Grenzen öffnet das Dokument.

Zusammen mit vielen weiteren europäischen Ländern schnappt sich der Reisepass aus Deutschland den vierten Platz. In 185 Länder geht es auch mit den Pässen aus Österreich, Belgien, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Italien, Norwegen und den Niederlanden. Der dritte Platz geht mit Zugang zu 186 Ländern an Dänemark, Luxemburg, Spanien, Schweden und die Schweiz.

Die Reisepässe aus Japan und Südkorea öffnen auf Rang zwei die Grenzen von 188 Ländern. Eindeutiger Spitzenreiter ist der Reisepass aus Singapur. Inhaberinnen und Inhaber können visumfrei in 192 Regionen und Länder reisen.