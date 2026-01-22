Laut aktueller Umfrage von „Funk“: Hier steht die schönste Uni-Bibliothek im Land

1 Auch von außen macht das Hohenheimer Schloss etwas her. Foto: Felizitas Eglof

Die Bereichsbibliothek der Uni Hohenheim ist per Instagram-Voting von „Funk“ zur schönsten im Land gekürt worden – bundesweit reicht es für Platz drei. Was macht sie besonders?











Die Bereichsbibliothek der Wirtschafts- und Sozialwissenschaften der Universität Hohenheim gehört zu den schönsten Universitätsbibliotheken Deutschlands. Bei einem Instagram-Voting des Content-Netzwerks Funk von ARD und ZDF belegte sie bundesweit Platz drei und ist damit die bestplatzierte Bibliothek in Baden-Württemberg. Fast 35 000 Nutzerinnen und Nutzer nahmen an der Abstimmung teil.