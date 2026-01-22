Laut aktueller Umfrage von „Funk“: Hier steht die schönste Uni-Bibliothek im Land
Auch von außen macht das Hohenheimer Schloss etwas her. Foto: Felizitas Eglof

Die Bereichsbibliothek der Uni Hohenheim ist per Instagram-Voting von „Funk“ zur schönsten im Land gekürt worden – bundesweit reicht es für Platz drei. Was macht sie besonders?

Die Bereichsbibliothek der Wirtschafts- und Sozialwissenschaften der Universität Hohenheim gehört zu den schönsten Universitätsbibliotheken Deutschlands. Bei einem Instagram-Voting des Content-Netzwerks Funk von ARD und ZDF belegte sie bundesweit Platz drei und ist damit die bestplatzierte Bibliothek in Baden-Württemberg. Fast 35 000 Nutzerinnen und Nutzer nahmen an der Abstimmung teil.

 

Untergebracht im barocken Ostflügel des Hohenheimer Schlosses verbindet die Bibliothek historische Pracht mit moderner Lernkultur und bietet heute rund 300 Arbeitsplätze.

Ursprünglich waren die prunkvollen Räumlichkeiten als Privatwohnung und Gemäldegalerie des Herzogspaars Carl Eugen von Württemberg und Franziska von Hohenheim konzipiert. Seit der Renovierung in den 1970er-Jahren beherbergen sie den Medienbestand der damals neu gegründeten Fakultät Wirtschafts- und Sozialwissenschaften der Universität Hohenheim. Nur die Bibliotheken der Universität Leipzig und der TU Darmstadt schnitten in der Umfrage besser ab.

 