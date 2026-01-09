Laupheim im Kreis Biberach: Schäferhund beißt Achtjährigen und verletzt ihn schwer

Ein Schäferhund hat in Laupheim ein Kind attackiert, das auf dem Heimweg von der Schule war. Wie es zu dem Angriff kam und welche Folgen das für die Besitzerin hat.
– Ein achtjähriger Junge ist in Laupheim (Kreis Biberach) auf dem Heimweg von der Schule von einem Schäferhund schwer verletzt worden. Der angeleinte Hund einer 31-Jährigen hatte von einem Privatgrundstück aus Witterung aufgenommen und sich losgerissen, wie die Polizei mitteilte. Das Tier biss den Jungen in den Unterarm und verletzte ihn am Rücken.