Rod Stewart hat zwei Konzerte in Las Vegas kurzfristig abgesagt. Die Auftritte im Caesars Palace wurden nur wenige Stunden vor Beginn gestrichen. Als Grund nannte der 81-Jährige gesundheitliche Probleme.

Rod Stewart hat zwei geplante Konzerte in Las Vegas abgesagt. Die 81-jährige Rockikone sollte am 29. und 30. Mai im Colosseum des Caesars Palace auftreten. Die Absage erfolgte nur wenige Stunden vor Beginn der Shows. Ein Sprecher des Musikers bestätigte die Entscheidung gegenüber der "Las Vegas Review" und erklärte: "Auf Anraten seines Arztes hat Rod Stewart seine Auftritte im Colosseum im Caesars Palace in Las Vegas am 29. und 30. Mai leider abgesagt, wird aber voraussichtlich ab dem 2. Juni mit weiteren Shows zurückkehren."

Auch Stewart selbst wandte sich an seine Fans und begründete den Schritt mit gesundheitlichen Problemen. In einer Stellungnahme sagte er: "Ich entschuldige mich bei meiner Fan-Familie. Ich muss meine Stimme schonen, während ich mich von einer Nasennebenhöhlenentzündung erhole. Ich freue mich darauf, euch bei einer zukünftigen Show im Caesars Palace oder auf der Tournee in diesem Sommer zu sehen."

Unglückliche Fans

Die kurzfristige Absage der Konzerte sorgte bei vielen Fans für Unmut. Wie das US-Portal "Page Six berichtet", erhielten einige Besucher die Information erst wenige Stunden vor Beginn der geplanten Shows. Eine auf der Plattform "X" zitierte Person gab an, die Absage sei ihr weniger als zwei Stunden vor dem angesetzten Start um 19:30 Uhr mitgeteilt worden.

In den sozialen Netzwerken reagierten zahlreiche Nutzer verärgert. "Es fühlt sich an, als ob das Kolosseum verflucht wäre", kommentierte eine Person. Eine weitere Nutzerin schrieb: "Er sollte sich sowieso zur Ruhe setzen und den Rest seines Lebens in Frieden genießen, um ehrlich zu sein."

Rod Stewart denkt nicht ans Aufhören

Der Sänger hat unterdessen klargestellt, dass er seine Musikkarriere nicht beenden will. Bereits 2024 hatte er im Zuge der Ankündigung einer Abschiedstournee betont, sich lediglich von großen Welttourneen zurückziehen zu wollen, nicht jedoch von der Bühne. In den sozialen Medien erklärte er damals: "Das wird für mich das Ende der großen Welttourneen sein, aber ich habe keinerlei Absicht, mich zur Ruhe zu setzen."

Zugleich unterstrich er seine anhaltende Leistungsfähigkeit mit den Worten: "Ich liebe, was ich tue, und ich tue, was ich liebe. Ich bin fit, habe volles Haar und kann im stolzen Alter von 79 Jahren 100 Meter in 18 Sekunden laufen."