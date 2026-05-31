Rod Stewart hat zwei Konzerte in Las Vegas kurzfristig abgesagt. Die Auftritte im Caesars Palace wurden nur wenige Stunden vor Beginn gestrichen. Als Grund nannte der 81-Jährige gesundheitliche Probleme.
Rod Stewart hat zwei geplante Konzerte in Las Vegas abgesagt. Die 81-jährige Rockikone sollte am 29. und 30. Mai im Colosseum des Caesars Palace auftreten. Die Absage erfolgte nur wenige Stunden vor Beginn der Shows. Ein Sprecher des Musikers bestätigte die Entscheidung gegenüber der "Las Vegas Review" und erklärte: "Auf Anraten seines Arztes hat Rod Stewart seine Auftritte im Colosseum im Caesars Palace in Las Vegas am 29. und 30. Mai leider abgesagt, wird aber voraussichtlich ab dem 2. Juni mit weiteren Shows zurückkehren."