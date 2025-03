Es ist ein seltener Schritt in der K-Pop-nahen Popwelt: Lara Raj, Mitglied der internationalen Girlgroup Katseye, hat sich am 24. März öffentlich als queer geoutet.

In einem offenen Chat mit Fans auf der Plattform Weverse sprach sie über ihre sexuelle Orientierung – mit Humor, aber auch mit einer klaren Botschaft. Ihre Worte sorgten für große Aufmerksamkeit, nicht zuletzt, weil sie Teil eines Projekts des südkoreanischen Entertainmentriesen HYBE ist.

Laras Coming-out

„Ich wusste, dass ich half fruitcake bin, als ich ungefähr acht war“, schrieb Lara in ihrer Nachricht an die Fans. Mit dem Begriff „half fruitcake“ – einer selbstironischen Formulierung – umschreibt sie ihre queere Identität. Später ergänzte sie: „Ich bin einfach ein Mädchen, das andere Mädchen mag.“

Das Coming-out ist für viele Fans kein Schock – eher eine Bestätigung dessen, was in Fankreisen längst als „offenes Geheimnis“ galt. In Live-Chats, Social-Media-Kommentaren und Interviews hatte Lara bereits mehrfach Andeutungen gemacht, die in der Community als Hinweise auf ihre sexuelle Orientierung gedeutet wurden.

Dennoch bleibt es ein bemerkenswerter Schritt: In der stark reglementierten Welt des K-Pop – oder im Fall von Katseye: des K-Pop-nahen Mainstream-Pops – ist ein öffentliches Coming-out nach wie vor ungewöhnlich.

„Ich hatte so Angst während Dream Academy“, erinnert sich Lara in ihrer Nachricht. „Ich wusste nicht, ob die Leute mich akzeptieren würden, und dachte, es könnte meine Chancen auf ein Debüt ruinieren.“ Die Unterstützung der Fans habe ihr jedoch Mut gemacht: „Ihr wart so nett zu mir. Ihr habt mir geholfen, selbstbewusster zu sein. Ich liebe euch dafür.“

Wer ist Katseye?

Katseye ist eine internationale Girlgroup mit Mitgliedern aus den USA, Europa und Asien. Entstanden ist sie im Rahmen der globalen Castingshow „The Debut: Dream Academy“, einem gemeinsamen Projekt von HYBE (u. a. BTS) und Geffen Records (Universal Music). Über 120.000 Bewerberinnen nahmen an dem Auswahlverfahren teil, das 2023 weltweit gestreamt wurde.

Zu den sechs ausgewählten Mitgliedern zählen: Lara Rajagopalan, Daniela Avanzini, Manon Bannerman, Megan Skiendiel, Sophia Laforteza und Yoonchae Jeong. Katseye debütierte im Juni 2024 mit der EP „SIS (Soft Is Strong)“ und stieg auf Platz 119 in die US-Charts ein.

Obwohl Katseye musikalisch nicht direkt als klassische K-Pop-Gruppe gilt, übernehmen sie viele Elemente des Genres: aufwendige Performances, visuelle Konzepte und die enge Kommunikation mit Fans über Plattformen wie Weverse. Auch deshalb treten sie bei K-Pop-Events wie KCON auf – und gelten für viele als Brücke zwischen westlicher Popmusik und K-Pop-Tradition.

Mit Laras Coming-out zeigt die Gruppe nun auch ein neues Gesicht – eines, das für Offenheit, Vielfalt und Selbstbestimmung steht. Ein Schritt, der für viele Fans weit über Musik hinaus Bedeutung hat.