Andreas Hallaschka, langjähriger Chefredakteur des Reisemagazins "Merian" und Bruder von "stern TV"-Moderator Steffen Hallaschka, ist am Wochenende überraschend gestorben. Er wurde 63 Jahre alt.
Die deutsche Medienbranche trauert um Andreas Hallaschka. Der Journalist und langjährige Chefredakteur des Reisemagazins "Merian" ist am Wochenende überraschend gestorben - im Alter von nur 63 Jahren. Sein letzter Facebook-Post datiert vom 13. April, kurz darauf haben seine Angehörigen seine Profilseite mit einem Trauerflor versehen.