Die deutsche Medienbranche trauert um Andreas Hallaschka. Der Journalist und langjährige Chefredakteur des Reisemagazins "Merian" ist am Wochenende überraschend gestorben - im Alter von nur 63 Jahren. Sein letzter Facebook-Post datiert vom 13. April, kurz darauf haben seine Angehörigen seine Profilseite mit einem Trauerflor versehen.

Bekannt gemacht hat die Nachricht zunächst der Hamburger Journalist Jens Meyer-Wellmann (59), wie auch das Branchenmagazin "Kress" berichtet. "Was für eine traurige Nachricht: Andreas Hallaschka ist tot. Der ehemalige 'Merian'-Chefredakteur, engagierte Christ und Bruder des 'Stern TV'-Moderators Steffen Hallaschka ist am Wochenende überraschend gestorben, mit gerade einmal 63 Jahren", schrieb Meyer-Wellmann bei Facebook.

Andreas Hallaschka hinterlässt Ehefrau, vier Kinder und seinen Bruder Steffen Hallaschka

Hallaschkas journalistischer Werdegang war eng mit dem Hamburger Verlagshaus Gruner+Jahr verknüpft. Ab 1985 besuchte er die renommierte Henri-Nannen-Schule, 1987 begann er als Redakteur bei verschiedenen Magazinen des Verlags. Es folgten Stationen als stellvertretender Leiter des Auslandsressorts beim "Stern" (ab 1992), Leiter des Berliner Büros (ab 1995) und Leiter des Sportressorts (ab 1996). Im Jahr 2000 übernahm er die Chefredaktion des Gesundheitsmagazins "Fit for Fun".

Seine prägendste Rolle fand Hallaschka schließlich beim "Merian": Von 2002 bis 2016 verantwortete er das traditionsreiche Reisemagazin als Chefredakteur. Daneben verfasste er mehrere Reiseführer sowie eine Biografie des Schauspielers Armin Mueller-Stahl (95). Andreas Hallaschka hinterlässt seine Ehefrau und vier Kinder. Sein jüngerer Bruder ist der Fernsehmoderator Steffen Hallaschka (54), bekannt vor allem aus der TV-Sendung "stern TV", die er 2011 nach dem Ausscheiden seines Vorgängers Günther Jauch (69) übernahm.