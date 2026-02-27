Langjährige Freunde: Kevin Costner und Morgan Freeman präsentieren historisches Drama

Kevin Costner und Morgan Freeman präsentieren ihre neue historische Dramaserie "The Gray House". Die achtteilige Miniserie über drei mutige Frauen während des amerikanischen Bürgerkriegs läuft seit dem 26. Februar auf Prime Video.

Zwei Schauspielgrößen Hollywoods haben sich für ein besonderes Projekt zusammengetan: Kevin Costner (71) und Morgan Freeman (88) präsentieren als ausführende Produzenten die historische Dramaserie "The Gray House". Die achtteilige Miniserie erzählt eine außergewöhnliche wahre Geschichte aus der Zeit des amerikanischen Bürgerkriegs.

Im Mittelpunkt stehen drei ungewöhnliche Frauen, die ihre Station der Underground Railroad in Virginia in ein gefährliches, aber hocheffektives Spionagenetzwerk umwandelten. Die Hauptrollen übernahmen Mary-Louise Parker, Daisy Head und Amethyst Davis.

Authentizität und historische Genauigkeit

Bei einer Paneldiskussion, die von Journalistin Nischelle Turner (51) moderiert wurde, sprach Costner über die Herausforderungen, eine solch intensive historische Geschichte zu erzählen. "Ich finde, je näher man am menschlichen Verhalten bleibt - etwas, das es in jedem Jahrhundert und in jedem Jahrzehnt gibt und das sich nicht so sehr verändert hat - desto besser. Und wenn man eine Geschichte wie diese erzählt, muss man der Gewalt so nahe kommen, wie es geht, weil es eine so furchteinflößende Zeit war", wird der "Yellowstone"-Star von "People" zitiert.

Die Entscheidung, das Projekt als Serie umzusetzen statt als Film, lag laut Freeman in der Fülle des Materials begründet. Bei "so viel Story" sei das achtteilige Format die einzig sinnvolle Wahl gewesen.

Eine starke Partnerschaft

Costner berichtete, wie unkompliziert die Zusammenarbeit mit Freeman und den Verantwortlichen der Sender verlief. "Es fiel mir leicht. Wir alle reagieren auf Texte, wir werden von Sprache berührt. Wir müssen uns auch weiterhin berühren lassen können - und großartiges Schreiben schafft das. Ich war unzählige Male bewegt, aber Morgan ist dabei immer an meiner Seite geblieben.", so der 70-Jährige. Freeman habe ihn immer "voll unterstützt".

Alle acht Episoden von "The Gray House" sind seit dem 26. Februar auf Prime Video verfügbar.