Langjährige Freunde: Kevin Costner und Morgan Freeman präsentieren historisches Drama

Zwei Schauspielgrößen Hollywoods haben sich für ein besonderes Projekt zusammengetan: Kevin Costner (71) und Morgan Freeman (88) präsentieren als ausführende Produzenten die historische Dramaserie "The Gray House". Die achtteilige Miniserie erzählt eine außergewöhnliche wahre Geschichte aus der Zeit des amerikanischen Bürgerkriegs.