Nach Brandstiftung: Fachräume in Realschule nicht nutzbar

1 Feuerwehrleute löschten den Brand. (Symbolbild) Foto: Rolf Vennenbernd/dpa/Rolf Vennenbernd

Mitten in der Nacht soll ein Jugendlicher eine Schule in Brand gesteckt haben. Der Schaden ist enorm. Welche Auswirkungen hat das auf den Unterricht?











Mehrere Fachräume sind nach einer Brandstiftung an einer Realschule in Langenau (Alb-Donau-Kreis) nicht mehr nutzbar. Laut Polizei steht ein 14-Jähriger im Verdacht das Feuer in der Nacht zu Sonntag gelegt zu haben. Die Ermittler beziffern den Schaden auf rund 100.000 Euro.