Landwirtschaft in Rutesheim: Ein kleines Insekt brennt den Bauern unter den Nägeln

Es sollte die erste Felderrundfahrt mit dem neuen Bürgermeister Tobias Pokrop werden. Doch die jährliche Informationsveranstaltung der Rutesheimer und Perouser Landwirte fand ohne den im Februar gewählten und am 5. Mai mit viel Vorschusslorbeeren vereidigten neuen Rathauschef statt, wie auch zuvor der Waldrundgang des Gemeinderates, bei dem der aktuelle Stand des Stadtwaldes analysiert wurde. Der Bürgermeister ist seit Wochen krankgeschrieben.

Begrüßt vom örtlichen Bauerobmann Rolf Vincon haben angesichts der hohen Temperaturen neben dem Ersten Beigeordneten Martin Killinger, einigen Gemeinderäten, Fachleuten aus der Landwirtschaft und natürlich zahlreichen Bauern nur einige ganz hartgesottene Fans der Felderrundfahrten auf den beiden Traktoranhängern Platz genommen. Vincon brachte es gleich auf den Punkt: „Die Hitze und die Trockenheit macht uns und dem Getreide zu schaffen. Geht es so weiter, dann geht jeder Tag Qualität verloren.“

Diesmal kommen die Landwirte ohne Spritzen durch

Dabei sieht es aktuell auf den Äckern nicht schlecht aus. „Die Kulturen stehen gut da, doch die Temperaturen tun weh“, formuliert es Simon Metz. Der Pflanzenbauberater beim Landratsamt bilanziert, dass es bisher sogar ein gutes Jahr gewesen sei. Es sei lange kalt gewesen, sodass nur eine Einmalbehandlung für die Kulturen notwendig gewesen sei. Sogar wer sich getraut habe, überhaupt nicht zu spritzen, habe wohl nicht falsch gelegen, aber das sei ein erhebliches Risiko. Doch jetzt sei Regen nötig, denn die Weizensorten sind so angelegt, dass schwere und an Inhaltsstoffen reiche Körner entstehen.

Die Schilf-Glasflügelzikade überträgt beim Saugen zwei bakterielle Erreger. Foto: Boris Roessler/dpa

Auf der Fahrt fällt auf, dass es viele Dinkelfelder auf der Gemarkung gibt. „Das ist wegen unseres Dinkelpapstes“, scherzt jemand auf dem Anhänger. Der Rutesheimer Landwirt Holger Grözinger ist vor 15 Jahren in den Dinkelanbau eingestiegen. „Eine Mühle von der Schwäbischen Alb hatte einen Anbaupartner gesucht“, sagt der Landwirt. Dinkel sei rentabel, wenn 50 Euro pro Doppelzentner gezahlt werden. Die Erträge können bei 60 bis 70 Doppelzentner pro Hektar liegen. Doch die Mühle kauft nicht mehr bei ihm. „Die kriegen den Dinkel billiger aus Ungarn“, weiß der Landwirt, der jetzt seine Ernte bei der Baywa abliefert. Aktuell hat Grözinger auf zwölf Hektar Dinkel stehen, aber es waren schon auch 20.

Bis zu einer Million Zikaden im Jahr

Kaum ist die Perouser Gemarkung mit den zahlreichen Kartoffel- und Rübenschlägen erreicht, kommen die Gespräche auf das Thema, dass landauf und landab den Bauern unter den Nägeln brennt – der Befall durch die Schilf-Glasflügelzikade. Sie sticht die Blätter an und überträgt beim Saugen zwei bakterielle Erreger. Bei den Zuckerrüben lösen sie eine Krankheit aus, die mit geringerem Zuckergehalt, verformten oder weichen Rüben sowie Qualitätsverlusten einhergeht. Bei Kartoffeln bleiben die Knollen klein und werden weich.

„Bisher sind wir mit einem blauen Auge davongekommen“, doch jetzt hat Grözinger auf einer Klebefalle sieben Zikaden an einem Tag gezählt. Zum Vergleich wurden 2025 in Jettingen 364 Tiere in einer Woche gezählt. Hochgerechnet bedeute der jetzige Fang eine Zikaden-Population von 500.000 bis zu einer Million Tiere pro Hektar.

Was dagegen tun? Sie fühlen sich wohl bei diesem Wetter. „Man weiß zu wenig über die Zikade, vieles ist noch in der Testphase“, erläutert der Fachmann. Deshalb ist aktuell nur eine Bekämpfung über Notfallzulassungen von Insektiziden möglich. Da tut sich wieder ein anderes Problem auf, denn die Temperaturen sind zu hoch, um die Spritzmittel effizient auszubringen. „Am besten wäre die Behandlung bei Nacht“, empfiehlt der Fachmann. „Dann müssen wir uns wieder von den Leuten anhören, was habt ihr zu verbergen, dass ihr nachts spritzt“, sagt Rolf Vincon aus langjähriger Erfahrung.

100 Millionen Tonnen Getreide in China

Mit Spannung wurde die von Baywa-Vertreter Peter Janssen vorgestellte Marktlage bei Getreide erwartet. Die Landwirtschaft erzeuge weltweit weit über zwei Milliarden Tonnen Getreide. In der EU schwächle die Landwirtschaft nicht, die Bestände seien stabil. „Also gibt es keine schlechten Nachrichten, die die Preise in die Höhe treiben“, sagt der Fachmann. Interessant sei auch, wer Getreide lagert: Von den 276 Millionen Tonnen weltweit lagern mehr als 100 Millionen Tonnen in China.

Wie sehen die Preise aus? Janssen gab eine Aufstellung „ex Ernte“. Der Begriff bezeichnet den aktuellen Tagespreis für Getreide oder Raps direkt zur Zeit der Ernte der neuen Frucht. Bei Weizen kann mit 170 Euro pro Tonne gerechnet werden, bei Industriehafer mit 138 Euro, bei Futtergerste mit 142 Euro, bei Raps mit 460 Euro, bei Braugerste mit 175 Euro, bei Sonnenblumen mit 432 Euro und bei Körnermais mit 174 Euro.

Bei dem Ausklang der Rundfahrt in der Tannwaldhütte des Rutesheimer Forstes würdigte Rolf Vincon ein langjähriges im örtlichen Bauernverband engagiertes Mitglied. Jörg Phillipin ist 50 Jahre lang Kassenwart gewesen, bevor nun Stefan Baral das Amt übernimmt.