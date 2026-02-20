Landtagswahl Baden-Württemberg: 9 Millionen Bienen und 730 Gebäude – Was es ohne Land in Stuttgart nicht gäbe

Am 8. März wählen auch die Stuttgarter einen neuen Landtag. Was gäbe es ohne das Land nicht in ihrer Stadt? Fünf ganz unterschiedliche Beispiele.
Das Haus des Landtags, dessen Mitglieder am 8. März neu gewählt werden, klar, das kennt wahrscheinlich jede und jeder in Stuttgart. Von leichtfüßiger Statur und gleichzeitig sehr präsent steht es neben dem Eckensee im Schlossgarten. Aber wie zeigt sich das Land, dessen Parlament am 8. März 2026 gewählt wird, noch in der Stadt? Fünf ganz unterschiedliche Beispiele: