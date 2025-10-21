Landratsamt warnt: Sinzheimer sollten kein Leitungswasser trinken

Schwangere und kleine Kinder in Sinzheim im Kreis Rastatt sollen derzeit kein Leitungswasser trinken. Grund ist ein zu hoher Chemikalien-Wert.
Schwangere, Stillende, Säuglinge und Kleinkinder unter zwei Jahren sollen in Sinzheim (Landkreis Rastatt) kein Leitungswasser trinken oder mit Leitungswasser zubereitete Speisen verzehren. Grund ist ein zu hoher Wert der Chemikalie PFOA im Leitungsnetz, wie das Landratsamt Rastatt mitteilte. Betroffen sind die Ortsteile Schiftung, Leiberstung, Halberstung und Müllhofen.