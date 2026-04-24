Der Schritt soll landkreiseigenen Schulen mehr Gestaltungsmöglichkeiten bieten. Aber heißt das auch automatisch mehr Geld für sie?
Schulen waren zuletzt ein schwieriges Thema im Kreistag Ludwigsburg. Denn auch sie müssen angesichts der Sparzwänge zum Teil sehr zurückstecken. Vor allem die Leiter der Berufsschulen hatten über die Einschnitte geklagt und vor weiteren Kürzungen gewarnt. Ein Antrag der Freien Wähler im Kreistag, der von allen Fraktionen einstimmig angenommen wurde, soll den betreffenden Schulen künftig etwas mehr Spielraum bieten – zwar nicht zwingend mit mehr Geld, aber mit mehr Entscheidungsfreiheit.