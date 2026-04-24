Der Schritt soll landkreiseigenen Schulen mehr Gestaltungsmöglichkeiten bieten. Aber heißt das auch automatisch mehr Geld für sie?

Schulen waren zuletzt ein schwieriges Thema im Kreistag Ludwigsburg. Denn auch sie müssen angesichts der Sparzwänge zum Teil sehr zurückstecken. Vor allem die Leiter der Berufsschulen hatten über die Einschnitte geklagt und vor weiteren Kürzungen gewarnt. Ein Antrag der Freien Wähler im Kreistag, der von allen Fraktionen einstimmig angenommen wurde, soll den betreffenden Schulen künftig etwas mehr Spielraum bieten – zwar nicht zwingend mit mehr Geld, aber mit mehr Entscheidungsfreiheit.

Damit das Geld nicht mehr verfällt Konkret geht es in dem Antrag um ein selbstbewirtschaftetes Budget für alle kreiseigenen Schulen, dazu gehören neben den Berufsschulen auch die Sonderpädagogischen Bildungszentren. Schon vorher bekamen die Schulleitungen Budgets zugewiesen, diese orientierten sich aber im Wesentlichen sehr konkret an den von den Schulen angemeldeten Bedarfen, ohne Rücksicht auf die Schülerzahlen, wie die Verwaltung berichtet. Und wenn etwas von dem zur Verfügung stehenden Geld nicht ausgegeben wurde, ging es im Normalfall zurück in den Haushaltstopf.

Das Ziel der Freien Wähler mit ihrem Antrag: Nicht nur sollten die Schulen mit einem festen Budget eine größere Eigenverantwortung erhalten, das System würde umgekehrt auch die Kreisverwaltung entlasten, wenn nicht alles über die dortigen Schreibtische abgewickelt werden muss. Zudem sollte es möglich sein, eingespartes Budget ins Folgejahr mitzunehmen, damit „das sogenannte Dezemberfieber, bei dem Mittel ausgegeben werden, die sonst verfallen wären“, ausbleibt, so die Begründung. So könnten die Schulen eigenverantwortlich für größere Projekte Geld ansparen.

Auch alle anderen Fraktionen zeigten sich von dem Vorstoß überzeugt, besonders, da dieses System nach bisherigen Rückmeldungen auch im Sinne der Schulleitungen sei. Für jede Schulform wurde nun ein eigener Prozentsatz festgelegt, der entscheidet, abhängig von den Schülerzahlen, welches Stück vom Kuchen für sie abfällt.

Haushaltslage könnte sich negativ auswirken

Das bedeutet aber auch: Wie viel Geld die Schulen letztlich zur Verfügung haben, hängt immer von der Haushaltslage im Landkreis ab – und die sieht derzeit nicht besonders rosig aus. Kleinerer Kuchen hieße dann auch kleinere Stücke.

Bereits für 2026 hatten Kreistag und Verwaltung an zig Stellen den Rotstift angesetzt, um die zahlreichen Haushaltslöcher zu stopfen. Da die Situation nach Einschätzung von Landrat Dietmar Allgaier 2027 ähnlich schwierig bleiben wird, die Kommunen aber nicht zu noch höheren Abgaben gezwungen werden sollen, wird derzeit im Hintergrund bereits über weiteren Sparplänen gebrütet. Öffentliche Diskussionen gab es dazu bislang noch nicht.