1 Die Polizei fand Betäubungsmittel bei dem Verdächtigen. (Symbolbild) Foto: dpa/David Inderlied

Ein Mann rastet in einer Tankstelle im Landkreis Heilbronn derart aus, dass er der Tankstelle verwiesen wird. Doch an den Zapfsäulen ist die Situation längst nicht entschärft.











Ein Mann soll an einer Tankstelle in Ilsfeld (Kreis Heilbronn) Kunden mit einer Schreckschusswaffe bedroht haben. Der 35-Jährige habe sich zuerst mit einem Kunden derart angelegt, dass der Streit beinahe in eine Schlägerei ausgeartet war, teilte die Polizei mit.