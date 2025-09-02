Landkreis Bergstraße: Lkw kracht in Wohnhaus – Elfjähriger verletzt

Ein Lkw kracht in ein Wohnhaus und kippt um. Aus noch unklarem Grund war ein Kind in dem Laster mitgefahren - es wird verletzt. Die Polizei ermittelt.
Ein Lkw ist im südhessischen Mörlenbach nahe der Grenze zu Baden-Württemberg in eine Hauswand gekracht und umgekippt. Bei dem Unfall im Landkreis Bergstraße sei auch ein Elfjähriger verletzt worden, teilte die Polizei mit. Er sei mit seinem 37 Jahre alten Vater in dem Lkw gefahren. Beide hätten sich nach dem Unfall selbstständig aus der Fahrerkabine befreien können. Sie wurden leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht.