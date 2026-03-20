Im Mai 2025 entdecken Waldarbeiter eine Frauenleiche in einem Krötentunnel. Der Tatverdächtige sagt vor Gericht, er sei unschuldig. Nun muss die Kammer entscheiden.
Etwas mehr als ein Jahr nach dem Fund einer Frauenleiche in einem Krötentunnel in Sindelfingen steht der Mordprozess gegen einen früheren Bekannten der Frau vor dem Abschluss. Aus Sicht der Staatsanwaltschaft hat der Mann die 38-Jährige in einem Waldgebiet umgebracht und danach ihre Leiche versteckt. Allerdings ist die Forderung der Anklagevertretung nach einer lebenslangen Haft für den 46-Jährigen weit entfernt von der Forderung der Verteidigung, die auf Freispruch plädiert.