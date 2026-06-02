Landesverdienstorden von NRW: Georg Uecker kämpft bei Ordensverleihung mit den Tränen

Georg Uecker hat am Dienstag den Landesverdienstorden von NRW erhalten. Bei der Verleihung kämpfte der "Lindenstraße"-Darsteller sichtlich mit den Tränen.
Georg Uecker (63) hat am Dienstag in Düsseldorf eine besondere Ehrung erhalten: Der "Lindenstraße"-Star wurde gemeinsam mit seinem Kollegen Claus Vinçon (69) und Serienschöpfer Hans W. Geißendörfer (85) mit dem Verdienstorden des Landes Nordrhein-Westfalen ausgezeichnet. Die Auszeichnung überreichte Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) im Rahmen einer feierlichen Zeremonie.