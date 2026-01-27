Landespolitik: Amt für Boris Palmer? Özdemir will erst nach der Wahl entscheiden

Boris Palmer ist einer der bekanntesten Politiker Deutschlands. Einige Menschen wünschen sich den Tübinger OB nach der Wahl in der Landespolitik. Wie stehen seine Chancen?
Gut ein Drittel der Menschen in Baden-Württemberg wünscht sich einer Umfrage zufolge, dass Boris Palmer nach der Landtagswahl ein Amt auf Landesebene bekommt. Dass der parteilose Oberbürgermeister von Tübingen, der früher den Grünen angehörte, darauf tatsächlich Chancen hat, ist zumindest nicht völlig ausgeschlossen. Grünen-Spitzenkandidat Cem Özdemir will erst nach einem möglichen Sieg bei der Landtagswahl am 8. März über diese Frage entscheiden. Auf die Frage, ob er sich Palmer in seinem Kabinett wünschen würde, wenn die Grünen die Wahl gewinnen würden, sagte er: „Das Fell des Bären wird nicht vor der Wahl verteilt.“