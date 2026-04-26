Landesliga Württemberg Staffel 1: Schwache 15 Minuten kosten den GSV Pleidelsheim die Punkte
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Marcus Wenninger sah einen Rückfall seiner Teams in schlechte Zeiten. Foto: Baumann

Nach drei schnellen Gegentoren unterliegt der Fußball-Landesligist mit 1:4 gegen den SV Leonberg/Eltingen

Einen Rückschlag musste Fußball-Landesligist GSV Pleidelsheim im Kampf um den Klassenerhalt hinnehmen. Dabei sah es zunächst ganz gut aus beim Auswärtsspiel in Leonberg. „Eigentlich war alles gerichtet. Wir waren in der ersten Halbzeit sie spielbestimmende Mannschaft. Kurz nach dem Seitenwechsel sind wir dann durch Robin Slwaig auch mit 1:0 in Führung gegangen“, berichtet GSV-Trainer Marcus Wenninger. Kurz darauf kassierten die Gelb- Schwarzen jedoch den Ausgleichstreffer durch Mathias Falch (49.).

 

Coach beklagt Rückfall in alte Zeiten

Zunächst zeigten sich die Pleidelsheimer davon nicht beeindruckt, sondern versuchten trotz schlechter Platzverhältnisse das Spiel zu machen. „Auf dem Platz war Fußballspielen nicht möglich, wir haben daher mit hohen, langen Bällen gearbeitet“, so Wenninger. Eine schwache Viertelstunde brachte den GSV dann aber auf die Verliererstraße. Ennio Ohmes (64.) und Falch (66.) setzten sich zweimal durch und sorgten für eine 3:1-Führung des SV Leonberg/Eltingen. Marco Seufert erhöhte mit einem Freistoß auf 4:1 (75.). „In dieser Viertelstunde haben wir so agiert wie zu Beginn der Vorrunde. Das ist uns lange nicht mehr passiert“, so Wenninger. Damit verloren die Pleidelsheimer den Relegationsplatz an die Spvgg Satteldorf, die gegen den bisherigen Spitzenreiter FV Löchgau gewonnen hatten. Am kommenden Sonntag kann sich das Blatt jedoch wieder wenden.

 