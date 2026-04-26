Landesliga Württemberg Staffel 1: Schwache 15 Minuten kosten den GSV Pleidelsheim die Punkte

Coach beklagt Rückfall in alte Zeiten

Zunächst zeigten sich die Pleidelsheimer davon nicht beeindruckt, sondern versuchten trotz schlechter Platzverhältnisse das Spiel zu machen. „Auf dem Platz war Fußballspielen nicht möglich, wir haben daher mit hohen, langen Bällen gearbeitet“, so Wenninger. Eine schwache Viertelstunde brachte den GSV dann aber auf die Verliererstraße. Ennio Ohmes (64.) und Falch (66.) setzten sich zweimal durch und sorgten für eine 3:1-Führung des SV Leonberg/Eltingen. Marco Seufert erhöhte mit einem Freistoß auf 4:1 (75.). „In dieser Viertelstunde haben wir so agiert wie zu Beginn der Vorrunde. Das ist uns lange nicht mehr passiert“, so Wenninger. Damit verloren die Pleidelsheimer den Relegationsplatz an die Spvgg Satteldorf, die gegen den bisherigen Spitzenreiter FV Löchgau gewonnen hatten. Am kommenden Sonntag kann sich das Blatt jedoch wieder wenden.