Landesliga Württemberg Staffel 1: Schwache 15 Minuten kosten den GSV Pleidelsheim die Punkte

Nach drei schnellen Gegentoren unterliegt der Fußball-Landesligist mit 1:4 gegen den SV Leonberg/Eltingen
Einen Rückschlag musste Fußball-Landesligist GSV Pleidelsheim im Kampf um den Klassenerhalt hinnehmen. Dabei sah es zunächst ganz gut aus beim Auswärtsspiel in Leonberg. „Eigentlich war alles gerichtet. Wir waren in der ersten Halbzeit sie spielbestimmende Mannschaft. Kurz nach dem Seitenwechsel sind wir dann durch Robin Slwaig auch mit 1:0 in Führung gegangen“, berichtet GSV-Trainer Marcus Wenninger. Kurz darauf kassierten die Gelb- Schwarzen jedoch den Ausgleichstreffer durch Mathias Falch (49.).