Landesliga Württemberg Staffel 1: Pleidelsheim steht nach bitterer Niederlage auf einem Abstiegsplatz

Weil die Mannschaft von Marcus Wenninger die zahlreicher Chancen in der ersten Hälfte nicht nutzt steht am Ende ein 2:3 beim TSV Schorndorf.
Die Luft für Fußball-Landesligist GSV Pleidelsheim wird immer dünner. Am Sonntag kassierten die Gelb-Schwarzen eine 2:3-Niederlage beim Tabellen-Dritten SG Schorndorf. Dabei hatten die Pleidelsheimer das Spiel vor allem in der ersten Halbzeit dominiert. Umso bitterer fühlt sich die Niederlage an. „In der ersten Halbzeit hatten wir sieben, acht 100-prozentige Torchancen. Zweimal haben wir am leeren Tor vorbei geschossen“, sagt GSV-Trainer Marcus Wenninger. Von Schorndorf kamen zwei, drei gute Möglichkeiten.