Landesliga Württemberg Staffel 1: Marcus Wenninger bleibt dem GSV Pleidelsheim weiter treu

Ein Sechs-Punkte-Spiel hat Fußball-Landesligist GSV Pleidelsheim am Sonntag (15 Uhr) vor der Brust. Dann ist der Tabellenvierzehnte beim SV Kaisersbach zu Gast, der mit einem Punkt weniger ebenfalls auf einem Abstiegsplatz rangiert. Für beide Teams geht es also um viel, nämlich den Kontakt zur Nichtabstiegszone nicht abreißen zu lassen.

Der Relegationsplatz ist aus Pleidelsheimer Sicht nur einen Zähler entfernt. Der TSV Crailsheim auf Platz zwölf ist jedoch bereits auf sieben Punkte enteilt. Umso wichtiger ist es für den GSV, etwas Zählbares aus Kaisersbach mitzunehmen. Erst recht, nachdem die beiden vergangenen Begegnungen trotz ansprechender Leistung verloren wurden. Am vergangenen Sonntag hielten die Gelb-Schwarzen zu Hause gegen Spitzenreiter SKV Rutesheim lange mit, unterlagen am Ende aber dennoch mit 2:3. „Spielerisch wird es eine völlig andere Begegnung als in der vergangenen Woche.

Der Trainer erwartet ein Geduldsspiel gegen Kaisersbach

Kaisersbach ist keine Mannschaft, die das Spiel selbst machen will. Den Gegner zu pressen würde da ins Leere laufen, weil sich der SV auf lange Bälle verlegt“, sagt GSV-Trainer Marcus Wenninger. Es werde ein Geduldsspiel, bei dem man mit viel Ballbesitz aus der eigenen Hälfte heraus agieren und sich notfalls gegen zehn gegnerische Spieler durchsetzen müsse, betont er. Personell sieht es nicht gerade rosig aus beim GSV. Zwar kommt Markus Tränkle nach seinem Bänderriss wieder zum Einsatz, doch fällt mit Tim Ranzinger ein wichtiger Akteur aus, der sich ebenfalls einen Bänderriss zuzog und nun mindestens fünf Wochen nicht zur Verfügung stehen wird.

Tim Ranzinger und Keeper Magnus Schüler fallen aus

Zudem wird Torhüter Magnus Schüler aufgrund eines Muskelfaserrisses am Wochenende nicht spielen können. Aufgrund der Tabellen-Konstellation und der Spielweise des Gegners ist nicht davon auszugehen, dass die Zuschauer einen fußballerischen Leckerbissen zu sehen bekommen. Letztlich zählen aber die drei Punkte im Kampf um den Klassenerhalt.

Eine wichtige Entscheidung ist aber bereits gefallen: Trainer Marcus Wenninger hat seinen Vertrag beim GSV um ein weiteres Jahr verlängert und zwar unabhängig von der Ligazugehörigkeit des Vereins. Es wird Wenningers fünfte Saison beim GSV.