Landesliga Württemberg Staffel 1: Marcus Wenninger bleibt dem GSV Pleidelsheim weiter treu

Vor dem richtungsweisenden Duell um den Klassenverbleib beim SV Kaisersbach verlängert der Fußball-Landesligist den Vertrag mit seinem Coach um ein weiteres Jahr.
Ein Sechs-Punkte-Spiel hat Fußball-Landesligist GSV Pleidelsheim am Sonntag (15 Uhr) vor der Brust. Dann ist der Tabellenvierzehnte beim SV Kaisersbach zu Gast, der mit einem Punkt weniger ebenfalls auf einem Abstiegsplatz rangiert. Für beide Teams geht es also um viel, nämlich den Kontakt zur Nichtabstiegszone nicht abreißen zu lassen.