Landesliga Württemberg Staffel 1: Gelingt dem GSV Pleidelsheim zweiter Sieg gegen Schorndorf?

Fragezeichen hinter Einsatz von Divkovic und Tränke

Das Hinspiel entschieden die Pleidelsheimer durch ein Tor von Daniel Pfeiffer mit 1:0 für sich. Es war überhaupt der erste Saisonsieg für die Gelb-Schwarzen. Der Erfolg gegen Schorndorf war der Auftakt einer sehr erfolgreichen Serie. In den vier Spielen darauf bis zur Ende der Vorrunde holten die Pleidelsheimer danach noch acht Punkte. „Für uns geht es darum, aus den verbleibenden Spielen einen Punkt mehr zu holen als Satteldorf, denn über die Tordifferenz werden wir das Fernduell nicht für uns entscheiden“, so Wenninger. Personell steht noch ein Fragezeichen hinter dem angeschlagenen Darijo Divkovic. Auch der Einsatz von Markus Tränke ist noch unsicher.