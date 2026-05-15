Landesliga Württemberg Staffel 1: Gelingt dem GSV Pleidelsheim zweiter Sieg gegen Schorndorf?
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Daniel Pfeiffer traf im Hinspiel zum entscheidenden 1:0 gegen Schorndorf. Foto: Andreas Essig

Vier Spieltage vor Saisonende ist für das Wenninger-Team noch alles möglich. In der Hinrunde startet der Club Serie nach Erfolg gegen Schorndorf.

Vier Spieltage vor Saisonende ist für den GSV Pleidelsheim noch alles möglich: Klassenerhalt, Relegation oder direkter Abstieg. Aktuell belegen die Gelb-Schwarzen als 14. eine Abstiegsrang, sind aber punktgleich mit der Spvgg Satteldorf, die den Relegationsplatz belegt. Am Sonntag (15.30 Uhr) sind die Pleidelsheimer beim Dritten SG Schorndorf zu Gast. „Für Schorndorf geht es um nichts mehr. Die ersten beiden Plätze sind vergeben. Das könnte für uns ein Vorteil sein“, sagt GSV-Trainer Marcus Wenninger. Die Schorndorfer sind besonders im Offensivspiel sehr stark. Mit 61 erzielten Treffern gehören sie zu den stärksten Teams der Landesliga.

 

Fragezeichen hinter Einsatz von Divkovic und Tränke

Das Hinspiel entschieden die Pleidelsheimer durch ein Tor von Daniel Pfeiffer mit 1:0 für sich. Es war überhaupt der erste Saisonsieg für die Gelb-Schwarzen. Der Erfolg gegen Schorndorf war der Auftakt einer sehr erfolgreichen Serie. In den vier Spielen darauf bis zur Ende der Vorrunde holten die Pleidelsheimer danach noch acht Punkte. „Für uns geht es darum, aus den verbleibenden Spielen einen Punkt mehr zu holen als Satteldorf, denn über die Tordifferenz werden wir das Fernduell nicht für uns entscheiden“, so Wenninger. Personell steht noch ein Fragezeichen hinter dem angeschlagenen Darijo Divkovic. Auch der Einsatz von Markus Tränke ist noch unsicher.

 