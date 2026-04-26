Landesliga TV Oeffingen: Die Lebensversicherung des TV Oeffingen hat einen Namen

Beim 5:1-Sieg des Fußball-Landesligisten TV Oeffingen beim Schlusslicht SV Kaisersbach trifft der mitspielende Co-Trainer Maldin Ymeraj dreimal.
Der Jubel der Gäste wurde mit jedem Tor ausgelassener und lauter. Die Freude – und die Erleichterung – bei den Landesliga-Fußballern des TV Oeffingen, als Schiedsrichter Georgios Arampatzis die Partie in Kaisersbach nach etwas mehr als 90 Minuten beim Spielstand von 5:1 abgepfiffen hatte, war groß. Nach insgesamt neun Spielen ohne einen Dreier ist beim TVOe der Knoten am Sonntag endlich geplatzt. Auch dank Maldin Ymeraj, der drei Treffer setzte.