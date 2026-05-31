Weil die Seuche im entscheidenden Spiel zurückkehrt, gibt Pleidelsheim beim TSV Heimerdingen eine 2:0-Führung aus der Hand. Der Gegner dreht Partie binnen drei Minuten.
Zwei Siege hätte der GSV Pleidelsheim noch gebraucht, um sich wenigstens eine kleine Restchance auf den Relegationsplatz in der Landesliga Württemberg Staffel 1 zu erhalten. Im Auswärtsspiel beim TSV Heimerdingen zeigten die Gelb-Schwarzen auch eine insgesamt starke Leistung – trotz der 2:3 Niederlage. Eine kurze Schwächephase brachte den GSV aber um einen möglichen Erfolg.