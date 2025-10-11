Landeshauptstadt in der Krise: Stuttgart braucht Haltung

Die Stadt der Tüftler steckt in der Krise. Die Stimmung ist verzagt. Wie kommt man da raus? Der VfB Stuttgart mit Sebastian Hoeneß liefert die Blaupause für den Weg in die Zukunft.
Fußball ist ein reaktives Geschäft. Und der VfB Stuttgart scheint sich berappelt zu haben. Was vor wenigen Jahren noch nach Abstieg roch, duftet heute nach Ambition, Stil und Haltung. Während die Wirtschaft der Region schwächelt, zeigt der Verein, wie man sich aus der Krise herauskatapultiert – nicht durch Zahlen, sondern durch Geist. Was kann die Wirtschaft von einem Verein lernen, der sich einst billig verkaufte und heute das teuerste Gut – ein klares Mindset – besitzt?