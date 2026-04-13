Lage der Kitas in: Kita-Leitungen ist Sozialkompetenz wichtiger als Sprachförderung

Laut einer neuen Umfrage gehört die Kooperation mit Grundschulen heute für die meisten Kitas in Baden-Württemberg dazu. Die Intensität ist aber sehr unterschiedlich.
Bildung beginnt lange vor dem ersten Schultag. Das ist in der Forschung schon lange Konsens. In der Praxis müssen die Konsequenzen aus dieser Erkenntnis zum Teil noch gezogen werden. Deshalb hat der Verband Bildung und Erziehung (VBE) mit einer Umfrage unter Kita-Leiterinnen den Übergang zwischen vorschulischen Bildungs- und Betreuungseinrichtungen und der Grundschule ins Auge gefasst.