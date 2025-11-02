Lärmschutz in Esslingen: Hier sind die neuen Tempo-30-Zonen ab Montag, 3. November

Autofahrer aufgepasst am Montagmorgen: Ab 3. November gibt es mehrere neue Tempo-30-Zonen in Esslingen. Sie befinden sich in Zell, Oberesslingen und im Esslinger Norden.
Der Gesetzgeber hat Lärm als Umweltbelastung anerkannt. Und als besonders problematische Quelle gilt vielerorts der motorisierte Straßenverkehr. Auch die Stadt Esslingen macht da keine Ausnahme, die sich nun gezwungen sieht, an mehreren Hauptverkehrsadern Tempo-30-Zonen einzurichten, um die Limits für Lärmbelastung einhalten zu können. Sie greifen ab Montag, 3. November.