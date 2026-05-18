Lärm in Gerlingen: „Unser Haus zittert“ – Anwohner klagt über Baulärm

Ein Großprojekt in Gerlingen stresst Anwohner. Ein 75-Jähriger berichtet von nächtlichem Baulärm und Erschütterungen, die das Haus beben lassen. Was sagen Stadt und der Bauträger?
Das Siedlungsbauprojekt in der Gerlinger Hofwiesenstraße strapaziert die Nerven der Anwohner. Zum Staub, den eine solche Großbaustelle zwangsläufig mit sich bringt, kommt jede Menge Lärm hinzu. Auf einem rund 1,5 Hektar großen Areal baut im Wohngebiet zwischen Schillerstraße, Hofwiesenstraße und Wettegraben der Bau- und Wohnungsverein Stuttgart (BWV) Häuser mit insgesamt 124 Wohnungen. Die ersten Wohnblocks mit 96 Wohnungen sollen bis Herbst 2027 fertig werden.