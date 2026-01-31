Das Thema Lärm erhitzt die Gemüter. Kommunen müssen darlegen, was sie tun, um Bürger vor Krach zu schützen. Doch sie sind teils selbst machtlos – wie Korntal-Münchingen zeigt.
In Korntal-Münchingen kann es ziemlich laut werden. Zu hören ist der Verkehr von der Autobahn 81, der Bundesstraße 10 und den Landesstraßen. Obendrein fahren durch die Stadt die Strohgäubahn und die S-Bahn. Vorigen Sommer stellte der Technische Beigeordnete Kai Langenecker fest, die Lärmsituation gerade in Korntal sei nicht gut. Die Stadt muss handeln.