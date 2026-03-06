Hinter verrosteten Toren und bröckelnden Fassaden offenbart sich in Stuttgart eine Welt voller Rätsel. Entdecken Sie die Gründe für Verfall und Anziehungskraft mit unseren Lost Places.
Lost Places sind verlassene Orte und Gebäude, die aus verschiedenen Gründen leer stehen. Ob versteckt im Wald oder mittendrin im Großstadttrubel. Gründe dafür gibt es viele. Ob fehlendes Geld für die Sanierung einer alten Villa, unklare Besitzverhältnisse oder einfach mangelndes Interesse der Besitzer. Eines haben sie alle gemeinsam: Sie faszinieren, bieten Fotomotive, dokumentieren Geschichte und wecken die Neugier.