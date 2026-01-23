Ladenburg im Rhein-Neckar-Kreis: Sturz in Baugrube - vermutlich wegen missglücktem Basejump

1 Die Polizei ermittelt. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa/Marijan Murat

Mit Metallstäben im Körper wurde ein 28-Jähriger in einer Baugrube gefunden. Wie er da hineinstürzte, ist immer noch nicht ganz klar - aber ein riskanter Sprung könnte die Ursache sein.











Ein missglückter Basejump dürfte die Ursache für die schweren Verletzungen eines 28-Jährigen sein, der in Ladenburg (Rhein-Neckar-Kreis) in eine Baugrube gestürzt ist. Das teilte die Polizei mit. Der Mann war mit Metallstäben im Körper in der Grube gefunden worden. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen stürzte er auf sogenannte Bewehrungsstangen, nachdem ihm ein Basejump - also ein Sprung aus geringer Höhe - misslungen war. Wie genau sich das Unglück ereignete und von wo aus der Mann absprang, ist nach Worten eines Sprechers unklar.