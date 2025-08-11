Labyrinth in Weissach-Flacht: Im Maisfeld auf Spurensuche

Ein Maislabyrinth zum Verlaufen, Staunen und Nachdenken: In Flacht lädt der CVJM mit „Lost and Found“ zu einem besonderen Sommererlebnis ein.
Meterhohe Maishalme, ein schmaler Pfad und irgendwo dazwischen: Schafe, Rätsel und Denkanstöße. Mitten auf einem Acker in Flacht ist ein besonderes Projekt gewachsen. Unter dem Motto „Lost and Found“ hat der CVJM Flacht ein Maislabyrinth geschaffen, das mehr ist als bloßer Freizeitspaß. Es lädt ein zum Suchen und Finden, im ganz wörtlichen wie im übertragenen Sinn.