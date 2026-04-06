Kuscheln mit Jim Curtis: Jennifer Aniston teilt Foto mit ihrem Freund

Jennifer Aniston (57) ist verliebt - und das zeigt sie nun auch. Am Sonntag, den 5. April, teilte die "Friends"-Ikone auf Instagram eine Bildserie unter dem schlichten Titel "Sunday dump day". Darunter befindet sich auch ein Schnappschuss, der sie eng an Freund Jim Curtis (50) geschmiegt zeigt, die Arme fest um ihn gelegt. Außerdem in der Fotoreihe enthalten: Bilder mit Hunden und Eseln, alten Bekannten - und einem Freundeskreis, der sich sehen lassen kann.

Unter den namhaften Stars auf den Bildern befinden sich etwa "Friends"-Kollegin Courteney Cox (61), "Ozark"-Mime Jason Bateman (57) und sowie "Will und Grace"-Darsteller Sean Hayes (55) - allesamt langjährige Weggefährten der Schauspielerin. Dass Aniston auch Curtis in dieser illustren Runde so offen präsentiert, sagt einiges über den Stand der Beziehung.

Vom Yachtausflug zur Instagram-Liebe

Dabei begann alles eher beiläufig. Im Juli 2025 wurden Aniston und Curtis erstmals gemeinsam gesichtet - auf einer Yacht vor Mallorca, im Kreis gemeinsamer Freunde, darunter ebenfalls Jason Bateman mit Ehefrau Amanda Anka (57) und Comedienne Amy Schumer (44). Gerüchte wurden laut, Gewissheit gab es noch nicht.

Das änderte sich im November: Aniston postete ein Bild, auf dem sie Curtis zu dessen Geburtstag umarmte und ihn "meine Liebe" nannte. Curtis selbst sprach dann im Januar im US-Fernsehen erstmals öffentlich über die Anfänge ihrer Romanze: Gemeinsame Freunde hätten die beiden zusammengebracht, ein langer Austausch habe sich entwickelt. "Es hat lange gedauert. Wir haben viel miteinander geredet und sind uns dabei nähergekommen", erklärte der Hypnotherapeut und Gesundheitsexperte.

Der Ausgleich, den sie gesucht hat

Was die Beziehung offenbar trägt, beschrieb eine Quelle gegenüber dem US-Magazin "People". Curtis sei entspannt, fokussiert und bringe eine ruhige Energie mit - genau das, was Aniston brauche. "Jen kann sehr zielorientiert sein und nimmt viel auf sich. Er ist sehr ausgeglichen und geerdet. Kein gestresster Typ mit hoher Intensität - und dieses Gleichgewicht funktioniert gut für sie", so die Quelle. Und weiter: "Keine Dramen, keine emotionalen Spielchen. In vielerlei Hinsicht ist es die reifste Beziehung, die sie je hatte."