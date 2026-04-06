Kuscheln mit Jim Curtis: Jennifer Aniston teilt Foto mit ihrem Freund

Jennifer Aniston hat auf Instagram einen seltenen privaten Einblick gewährt - und dabei ihren Freund Jim Curtis in den Mittelpunkt gestellt.
Jennifer Aniston (57) ist verliebt - und das zeigt sie nun auch. Am Sonntag, den 5. April, teilte die "Friends"-Ikone auf Instagram eine Bildserie unter dem schlichten Titel "Sunday dump day". Darunter befindet sich auch ein Schnappschuss, der sie eng an Freund Jim Curtis (50) geschmiegt zeigt, die Arme fest um ihn gelegt. Außerdem in der Fotoreihe enthalten: Bilder mit Hunden und Eseln, alten Bekannten - und einem Freundeskreis, der sich sehen lassen kann.