Ellen DeGeneres kehrt zu Pixar zurück: Sie spricht in einem neuen Kurzfilm aus dem Universum von "Findet Nemo" erneut die vergessliche Doktorfischdame Dory. Es ist ihr erstes größeres Projekt seit September 2024.
Ellen DeGeneres (68) schlüpft ein weiteres Mal in die Rolle ihrer bekannten Animationsfigur Dory. Wie das US-Branchenblatt "Deadline"berichtet, wird die Komikerin und Moderatorin die vergessliche Doktorfischdame Dory in einem neuen Pixar-Kurzfilm aus dem Universum von "Findet Nemo" sprechen. Auf Instagram bestätigte DeGeneres die Rückkehr selbst, indem sie den Artikel teilte und mit den Worten "Ich freue mich darauf" kommentierte.